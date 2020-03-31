Крупнейшие в мире производители платины южноафриканские Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater и Impala Platinum объявили о форс-мажорных обстоятельствах в контрактах, после того как трехнедельная национальная блокировка вынудила их свернуть операции, передает Reuters.

Крупнейшие в мире производители платины южноафриканские Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater и Impala Platinum объявили о форс-мажорных обстоятельствах в контрактах, после того как трехнедельная национальная блокировка вынудила их свернуть операции, передает Reuters.Южная Африка, на долю которой приходится около 70% добываемой платины, на прошлой неделе объявила о прекращении производства, чтобы попытаться замедлить распространение вспышки коронавируса.Эта мера вызвала понижение рейтинга агентством Moody's и в дальнейшем ударит по горнодобывающей промышленности страны, на долю которой приходится около 7% ВВП.Шахтеры поставили многие из своих операций на паузу и сократили обработку металлов, в то время как коронавирус также снизил спрос со стороны мировых автомобильных компаний.Основные порты Южной Африки закрылись, что препятствовало потоку таких товаров, как железная руда, уголь и марганец.Условие форс-мажора позволяет игнорировать определенные условия юридически обязывающего соглашения из-за неизбежных обстоятельств."Мы не можем поставлять (клиентам) металл, потому что теперь наши операции закрыты, поэтому нам придется объявить форс-мажорные обстоятельства", — заявил представитель Sibanye Джеймс Уэлстед.Новости о блокировке привели к росту цен на платину более чем на 20% на прошлой неделе, что стало самым большим скачком за неделю. Палладий вырос на 40% за неделю, в то время как родий вырос на 61%.Спрос на палладий и родий, которые применяются для снижения вредных выбросов, возрос, поскольку ужесточение экологических норм вынуждает производителей автомобилей использовать больше этих материалов в каждом транспортном средстве.