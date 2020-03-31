Во время совещания с полпредами президента РФ в федеральных округах Владимир Путин отметил, что объективное информирование граждан о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и злонамеренные домыслы.

Во время совещания с полпредами президента РФ в федеральных округах Владимир Путин отметил, что объективное информирование граждан о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и злонамеренные домыслы.Глава государства заявил, что "не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа"."В том числе — постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам", — сказал Путин и добавил, что "это — самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы".Глава государства также попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом, напомнив, что часть принимаемых мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.Президент подчеркнул, что это в полной мере касается и выполнения решений координационного совета при правительстве России, и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции, передает "Россия 24".Кроме того, Путин поручил развернуть в регионах дополнительные центры диагностики коронавируса, провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и проверить их готовность к работе, а также обеспечить оперативную регистрацию тест-систем на коронавирус — как отечественных, так и зарубежных.Ранее сообщалось, что Следственный комитет ищет тех, кто разместил фейковое видео об ограничениях в Московском регионе..