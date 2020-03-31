Весенний призыв в российскую армию стартует с 1 апреля. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Весенний призыв в российскую армию стартует с 1 апреля. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.Согласно этому документу, в вооруженные силы планируют призвать 135 тысяч молодых людей.Ранее Сергей Шойгу заявил, что ни одного военнослужащего, зараженного коронавирусом, в армии не выявлено. Несмотря на это, все призывники будут протестированы на COVID-19. Как только новобранцы приедут на места своей службы, их дополнительно отправят на двухнедельный карантин.На данный момент в России у 1836 человек обнаружен коронавирус. 9 заболевших погибли.