Находящегося в федеральном розыске преступника удалось задержать в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает ГТРК Башкортостан, 38-летний уфимец подозревается в групповом изнасиловании.

Находящегося в федеральном розыске преступника удалось задержать в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", 38-летний уфимец подозревается в групповом изнасиловании.По информации, полученной в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу, мужчине удавалось пять месяцев скрываться от правоохранительных органов. Выяснилось, что в Санкт-Петербург он прилетел на заработки и был задержан. Сейчас преступник заключен под стражу.