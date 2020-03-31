Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.Как заявил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до 8 млрд долларов, передает ТАСС."Я хочу снять маску, чтобы вы увидели мое лицо: у меня тоже очень много вопросов по этой ситуации, у каждого из нас много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.Сразу после Зеленского трибуну заняла Юлия Тимошенко; она назвала закон аферой, заявила, что власти пытаются его протащить на волне паники, связанной с коронавирусом.В последние годы МВФ часто поднимал вопрос об отмене моратория. Там считают, что свободная торговля украинской землей необходима для полнокровного развития агросектора. Противники этой инициативы уверены, что международные финансовые структуры действуют в интересах транснациональны корпораций, которые хотят скупить украинский чернозем."Единственное ограничение на иностранцев на этом рынке – это только на россиян. В этом законе прямо написано: русским не продавать, а всем остальным — пожалуйста", — заявил ранее политолог Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.На украинский чернозем (30 млн гектаров) давно засматриваются американские и европейские компании. Дело в том, что на Украине, в отличие от Евросоюза, не существует жестких ограничений на выращивание ряда сельскохозяйственных культур, например, рапса (рапсовое мало пользуется в Европе большой популярностью – в кулинарии, косметологии, в производстве биодизельного топлива). Однако агротехника выращивания рапса должна быть грамотной, чтобы не истощить почву на десятки, а то и сотни лет.Самые плодородные земли расположены в Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях, а также на западе Одесской области. На втором месте – Сумская, Днепропетровская, Николаевская области.