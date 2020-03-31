Специалисты Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления нового типа коронавируса. На официальном сайте ведомства сообщается, что диагностический набор уже прошел ..

Специалисты Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления нового типа коронавируса. На официальном сайте ведомства сообщается, что диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России.Разработанный учеными тест соответствует последним требованиям к чувствительности. Набор помогает не только выявлятьSARS-CoV-2, но и отличать его от других родственных вирусов, в том числе и от MERS-Cov (респираторный синдром), передает .