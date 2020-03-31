Россия учредила новую компанию Росзарубежнефть, которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей.

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей.Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.Ранее компания "Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране, в обмен на 9,6% акций.Добыча нефти в проектах "Роснефти" в Венесуэле выросла в 2018 году на 7% до 8,63 миллиона тонн, из которых на долю "Роснефти" пришлись 2,7 миллиона тонн. Кроме того, "Роснефть" выступала оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы.К началу 2019 года долг Венесуэлы перед "Роснефтью" составлял 2,3 млрд долларов, в III квартале 2019 года долг сократился до 800 млн долларов.Крупнейшими акционерами "Роснефти" являлись "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).