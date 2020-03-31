Ресурсоснабжающие компании РусГидро с 1 апреля в течение месяца не намерены начислять потребителям пени за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения.

Ресурсоснабжающие компании "РусГидро" с 1 апреля в течение месяца не намерены начислять потребителям пени за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения."РусГидро" призвала потребителей проявить ответственность и своевременно оплачивать электроэнергию и тепло. Компания начинает сезонный ремонт оборудования, закупает топливо для прохождения осенне-зимнего сезона 2020-2021 годов."РусГидро" обязана без задержек и в полном объеме оплачивать труд десятков тысяч работников, подчеркивает компания.В состав "РусГидро" входят 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 40 ГВт.Основными акционерами компании являются Росимущество (61,2%), ВТБ (13,1%) и "Авитранс" (5,9%).