Компания Российские железные дороги в марте значительно увеличила перевозки продуктов питания по России. Перевозку товаров между регионами выполняют со скоростью пассажирского поезда, подчеркивают РЖД.

Компания "Российские железные дороги" в марте значительно увеличила перевозки продуктов питания по России.За 29 дней марта перевозки макарон и макаронных изделий увеличились на 19,9 тысячи тонн (+ 13% к февралю 2020 года), мяса домашнего скота — на 11,8 тысячи тонн (+ 4,8%), мяса птицы — на 11,6 тысячи тонн (рост в 1,5 раза), сливочного масла — на 946 тонн (рост в 1,9 раза), сухого молока — на 1,9 тысячи тонн (+ 7,8%), сгущенного молока — на 1 тысячу тонн (рост в два раза), подсолнечного масла — на 204,8 тысячи тонн (+ 15,4%), отмечают РЖД.Объем перевозок овощных и фруктовых консервов увеличился на 36,3% до 10,7 тысячи тонн и 1,5 тысячи тонн соответственно.На Северо-Кавказской железной запущена перевозка скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами.Перевозка товаров между регионами проходит со скоростью пассажирского поезда, подчеркивают РЖД.