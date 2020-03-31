Он лежал в общей палате отделения пульмонологии Ковровской ЦГБ

В Коврове установлены люди, контактировавшие с умершим от коронавируса 48-летним пациентом Центральной городской больницы. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за инкубационный период заболевания мужчина мог заразить 93 человека.Напомним, 27 марта в Коврове умер 48-летний мужчина. В больнице ему поставили диагноз – пневмония, однако после смерти мужчины из Москвы пришли положительные анализы на коронавирус. Большую часть времени погибший провёл в общей палате пульмонологии с другими пациентами и контактировал с медицинским персоналом. По словам ковровских врачей, его не стали переводить в отдельный бокс, так как он не выезжал за границу и не контактировал с больными. Откуда в Коврове появился коронавирус – пока неизвестно.Сейчас все 93 человека, контактировавшие с заражённым, находятся на карантине под пристальным вниманием врачей, чувствуют себя хорошо, а их анализы уже отправили на исследование в Москву. В ближайшее время должны прийти результаты.Напомним также, что за 30 марта это второй выявленный случай заражения коронавирусом во Владимирской области. Анализ с положительным результатом на COVID-19 пришёл также жителю города Владимира. Пользователи соцсетей сообщают, что это женщина, проживающая в Ленинском районе. Региональное управление Роспотребнадзора пока не разглашало никакой информации о заболевшем владимирце, однако мэрия отрицает, что в городе есть заражённые.