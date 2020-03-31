Медленно, но верно Эр-Рияд начинает смотреть на запад. После многих лет сравнительно скромного взаимодействия со странами Восточной Африки Саудовская Аравия сегодня приступает к реализации амбициозного плана вовлеченности в геополитические дела и экономику Черного континента.

Медленно, но верно Эр-Рияд начинает смотреть на запад. После многих лет сравнительно скромного взаимодействия со странами Восточной Африки Саудовская Аравия сегодня приступает к реализации амбициозного плана вовлеченности в геополитические дела и экономику Черного континента.В январе главы пяти восточноафриканских государств (Судан, Джибути, Сомали, Эритрея и Египет) и трех ближневосточных государств (Саудовская Аравия, Йемен и Иордания) собрались в столице Саудовской Аравии для подписания соглашения о создании Совета стран Красного моря и Аденского залива — новой основы для расширения торговли и дипломатии в регионе, пишет в The National Interest вице-президент American Foreign Policy Council Илан Берман.Интерес Эр-Рияда к совету, на создании которого ушло почти три года, вполне логичен. Развитие коридора между Средиземноморьем и Красным морем — в том числе туризма и торговли — представляет собой важную часть экономической диверсификации в Vision 2030, инициатором которого является фактический правитель королевства, наследный принц Мухаммед бен Салман. Следует отметить, что через этот водный путь в настоящее время проходит до 13% мировой торговли.Однако Совет стран Красного моря и Аденского залива лишь один из элементов масштабного поворота Саудовской Аравии к соседней Африке, который Эр-Рияд все чаще рассматривает как неотъемлемую часть своего экономического процветания, внутренней безопасности и геополитического положения.За последние несколько лет королевство значительно расширило свое участие в экономике континента. По состоянию на 2018 год Саудовская Аравия заняла пятое место среди крупнейших международных инвесторов Африки, вложив в различные проекты по всему региону (от энергетического сектора Южной Африки до оборонной промышленности в Судане) около $4 миллиардов.Экономическое взаимодействие обусловлено внутренними потребностями Эр-Рияда. Лишь 2% всех земель Саудовской Аравии пригодны для сельскохозяйственного использования, и по этой причине страна сильно зависит от импорта продовольствия. Саудовские власти пытаются смягчить эту зависимость в течение последнего десятилетия, активно инвестируя в агрохолдинги в Восточной Африке в рамках "Инициативы продовольственной безопасности". Саудовские предприниматели уже приобрели тысячи гектаров земли в Африке для сельскохозяйственных целей.Нынешнее население королевства, насчитывающее 32 миллиона человек, по прогнозам достигнет 45 миллионов к 2050 году, и этот рост неизбежно приведет к резкому увеличению спроса на продукты питания. Африка с ее обширными пахотными землями и плодородной почвой — логический ответ на ожидаемый бум.Однако интерес Эр-Рияда к Африке обусловлен не только экономическим потенциалом Черного континента. Королевство хорошо понимает, что присутствие там становится все более важным для сдерживания потенциальных угроз его безопасности. Одной из основных целей Совета стран Красного моря и Аденского залива — борьба с морским пиратством, что, безусловно, поможет защитить уязвимый западный фланг Саудовской Аравии.Сегодня перед наследным принцем Мухаммедом бен Салманом стоит множество важных задач. Он приступил к коренной переориентации королевства от нефтяной экономики, а также масштабной перестройке социальных и культурных норм, для того чтобы идти в ногу с ожиданиями молодого поколения страны. В то же время Саудовская Аравия по-прежнему втянута в кровопролитную гражданскую войну в соседнем Йемене, находится в стратегическом противостоянии с региональным соперником Ираном и идеологическом соперничестве с Катаром.В этой многогранной повестке дня Африка представляет собой сравнительно светлое пятно — обещает большую безопасность и процветание для королевства. По этой причине интерес Саудовской Аравии к Черному континенту и ее присутствие там, несомненно, будут только увеличиваться в ближайшие годы.