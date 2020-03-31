Установлено, что двое граждан за денежное вознаграждение зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов полиции г. Зеленограда установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Так, сотрудники полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержали 55-летнего жителя 9 микрорайона Зеленограда. Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.Также полицейские ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы по месту жительства на Березовой аллее задержали 63-летнего местного жителя. Мужчина, заведомо зная, что его действия незаконны, осуществил фиктивную регистрацию иностранных граждан, оформив уведомления об их прибытии.По данным фактам дознавателями территориальных отделений возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31