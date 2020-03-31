Крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, службы доставки, которые работают в России, согласовали новые правила работы в связи с условиями ограничений, введенными властями из-за коронавируса COVID-19. В их числе Wildberries, Lamoda, Avito, Ozon, М.Видео-Эльдорадо, Связной, Ситилинк, Снежная королева, Спортмастер, DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress.

Крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, службы доставки, которые работают в России, согласовали новые правила работы в связи с условиями ограничений, введенными властями из-за коронавируса COVID-19. В их числе Wildberries, Lamoda, Avito, Ozon, "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", "Ситилинк", "Снежная королева", "Спортмастер", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress.Соглашение является временным. Сколько оно продлится — не уточняется.В соответствии с новыми правилами работы, будут закрыты торговые залы. Продажа будет осуществляться через пункты выдачи заказов.В качестве оплаты не будут приниматься наличные средства и банковские карты. Рассчитаться за товар можно посредством онлайн-оплаты через сайт или приложения.Кабины для примерки одежды закрываются. В пункте выдачи заказов или магазине нельзя находиться более чем одному человеку. Персонал обязан носить защитные маски и перчатки. В торговой точке должен быть санитайзер. Кроме того, будет осуществлен переход на бесконтактные выдачу заказов и курьерскую доставку.В крупнейшем интернет-магазине Ozon подтвердили эти меры, добавив, что, в частности, предоплата заказов дли их клиентов — не новость. Онлайн оплата заказов происходит в 70% случаев."Большой популярностью пользуется бесконтактная доставка заказа до двери, которую мы запустили еще в 2019 году, — добавили в магазите, — а кроме того, у Ozon есть постаматы, более 2 500 которых расположены в продуктовых сетях".Люди, которые столкнутся с нарушением новых правил, могут сообщить об этом на горячую линию Ассоциации компаний интернет торговли по телефону 88005551156.В Wildberries отметили, что данное решение является невероятно сложным для всех компаний, но данная мера — необходимая и правильная в нынешней ситуации.