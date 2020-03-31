Крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, службы доставки, которые работают в России, согласовали новые правила работы в связи с условиями ограничений, введенными властями из-за коронавируса COVID-19. В их числе Wildberries, Lamoda, Avito, Ozon, М.Видео-Эльдорадо, Связной, Ситилинк, Снежная королева, Спортмастер, DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress.
Крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, службы доставки, которые работают в России, согласовали новые правила работы в связи с условиями ограничений, введенными властями из-за коронавируса COVID-19. В их числе Wildberries, Lamoda, Avito, Ozon, "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", "Ситилинк", "Снежная королева", "Спортмастер", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress.
Соглашение является временным. Сколько оно продлится — не уточняется.
В соответствии с новыми правилами работы, будут закрыты торговые залы. Продажа будет осуществляться через пункты выдачи заказов.
В качестве оплаты не будут приниматься наличные средства и банковские карты. Рассчитаться за товар можно посредством онлайн-оплаты через сайт или приложения.
Кабины для примерки одежды закрываются. В пункте выдачи заказов или магазине нельзя находиться более чем одному человеку. Персонал обязан носить защитные маски и перчатки. В торговой точке должен быть санитайзер. Кроме того, будет осуществлен переход на бесконтактные выдачу заказов и курьерскую доставку.
В крупнейшем интернет-магазине Ozon подтвердили эти меры, добавив, что, в частности, предоплата заказов дли их клиентов — не новость. Онлайн оплата заказов происходит в 70% случаев.
"Большой популярностью пользуется бесконтактная доставка заказа до двери, которую мы запустили еще в 2019 году, — добавили в магазите, — а кроме того, у Ozon есть постаматы, более 2 500 которых расположены в продуктовых сетях".
Люди, которые столкнутся с нарушением новых правил, могут сообщить об этом на горячую линию Ассоциации компаний интернет торговли по телефону 88005551156.
В Wildberries отметили, что данное решение является невероятно сложным для всех компаний, но данная мера — необходимая и правильная в нынешней ситуации.