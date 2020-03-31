Результаты анализов дали «подозрительные результаты»

В Коврове анализы на коронавирус двоих местных жителей, контактировавших с умершим 48-летним пациентом местной ЦГБ, дали «подозрительные результаты». Об этом 31 марта на пресс-конференции сообщил глава города Коврова Юрий Морозов.Ранее мы писали о том, что , часть которых – медицинский персонал и больные пульмонологического отделения. Анализы двоих из них – пациента и врача дали «подозрительные» результаты. По словам Юрия Морозова, у скончавшегося 27 марта мужчины была такая же картина.В Коврове уже ждут результаты углублённого исследования из Москвы, а потенциально заражённых изолировали. Пациента больницы положили в инфекционный бокс, а женщину-врача отправили на домашний карантин.В конце Юрий Морозов развеял множество слухов, сказав, что второй заболевший, несмотря на опровержение владимирской мэрии, живёт именно в областном центре, а в ближайшее время сайт «стопкоронавирус.рф», возможно, покажет больше заболевших в 33-м регионе.