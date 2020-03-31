Во ВКонтакте появился раздел с виш-листами — списками желаний и подарков, которые хотел бы получить пользователь

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел с виш-листами — списками желаний и подарков, которые хотел бы получить пользователь. Новая функция поможет подстраховаться на случай, чтобы кому-нибудь не подарили две одинаковые или ненужные вещи.В раздел "Желания" можно добавлять товары из "ВКонтакте" и AliExpress, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе. Их можно будет купить прямо внутри соцсети, отложить в собственный виш-лист или договориться с другими, нажав "Хочу подарить". Автор списка отметку не увидит, однако остальные его друзья узнают, кто планирует вручить этот подарок.Если же пользователь пока не определился с подарком, то его друзьям предложат идеи, которые могут заинтересовать получателя. Например, если пользователь увлекается машинами, его друзья увидят подборку с аксессуарами для авто.Самая актуальная подборка во "ВКонтакте" сейчас — #лучшедома. Она включает товары, которые могут пригодиться в самоизоляции: антибактериальные салфетки, термометры, предметы гигиены, настольные игры, кухонные принадлежности и тренажеры. Товары из этой подборки будут доставляться в ускоренном режиме и только из России."Сейчас, когда мы окружены новостями о пандемии и вынуждены оставаться дома, как никогда важно радовать друг друга. Раздел 'Желания' поможет уделить внимание близким и поднять их настроение, — сказала директор по электронной коммерции "ВКонтакте" Ирина Денежкина. — В нем можно не только исполнить мечты других, но и попросить что-то для себя: от всегда актуальных мелочей до товаров, которые особенно нужны именно сейчас — например, санитайзеров и других полезных товаров для самоизоляции".