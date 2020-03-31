Отказывались отправляться на карантин, штурмовали санитарные оцепления. Украинские туристы в аэропорту Борисполь. Самоизоляцию им предложили пройти с доплатой, то есть самостоятельно оплатить проживание в гостинице куда их принудительно поселили.

Отказывались отправляться на карантин, штурмовали санитарные оцепления. Украинские туристы в аэропорту Борисполь. Самоизоляцию им предложили пройти с доплатой, то есть самостоятельно оплатить проживание в гостинице куда их принудительно поселили."Мы все раздетые, в шортах, куда вы нас выводите?!?" – кричит женщина.Аэропорт Киева — Борисполь. Самолет привез отдыхавших на Бали. О том, что все прибывающие из-за границы будут обязаны проходить двухнедельный карантин туристы узнали во время пересадки в Катаре — вышло распоряжение кабмина."При покупке билетов никто не рассказал нам о том, что мы будем находиться в обсервации. Воды нет, еды нет, воздуха совсем немного!" – возмущается турист.Прилетевших встречают десятки людей в масках, эпидемиологи. Такие меры ввели после того как пассажиры, прилетевшие из Вьетнама, прорывались буквально силой."Бейте двери, давай!"Люди начинают кричать и предлагают разбивать двери. Люди в белых халатах пытались остановить толпу, но прилетевшие выталкивали их изнутри тележками, вырываясь наружу.Всем прилетевшим раздали памятки с разъяснением: двухнедельный карантин вы можете пройти либо бесплатно — в гостинице на Майдане незалежности, либо в других гостиницах — платно. Но людей это не останавливало.Судя по заявлению Зеленского, эти кадры он видел. Сегодня он обратился к украинцам с просьбой помочь системе здравоохранения, которая не выдержит одновременного наплыва огромного количества больных."Каждый должен осознать: карантин — это не каникулы. Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – всё это подождет", — заявил он.В Верховную раду президент прибыл в медицинской маске. Речь шла о принятии законов о банковской системе и рынке земли. Международный валютный фонд поставил условие Украине — первый транш кредита будет предоставлен только после принятия этих законов. Обращаясь к депутатам Зеленский маску снял."Я хочу снять маску, чтобы вы увидели мое лицо: у меня тоже очень много вопросов по этой ситуации, у каждого из нас много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны, просто важны для украинского народа", — сказал Зеленский.После Зеленского на трибуну вышла Юлия Тимошенко — в резиновых перчатках. И назвала этот закон аферой века. По ее мнению, власти Украины пользуются моментом всеобщей тревоги из-за коронавируса, чтобы протащить непопулярный закон о земле."Нас сейчас загоняют в тупик те, кто был марионетками. Вот почему я призываю не голосовать за этот закон", — заявила она.В полном обмундировании — в перчатках и маске — давал интервью Петр Порошенко: "Как поживаете, Петр Алексеевич? — Фантастично. Вы видите, что я и в перчатках, и маске, и очки сейчас будут".Очки так и не появились, но о том, что Порошенко поддержит банковский закон, он заявил. Этот законопроект еще называют антиколомойским законом, так как он не позволит вернуть "Приват-банк" олигарху Игорю Коломойскому."На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли – вопрос третий. И заплатит за всё это украинский народ, наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить или вернуть банк!", — заявил Порошенко.Закон о банковской деятельности Верховная рада сегодня уже поддержала.