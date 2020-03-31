Следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике устанавливается местонахождение Леонтьева А.Р. 1980 г.р.

Следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике устанавливается местонахождение Леонтьева А.Р. 1980 года рождения. Известно, что Леонтьев А.Р. в апреле 2015 года ушел из квартиры на улице Хузангая г. Чебоксары и до настоящего времени его местонахождение не установлено.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные.Особые приметы: на правом плече татуировка (рисунок не установлен).Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (8352) 55-09-15 или в службу «02» (с мобильного 102).