В Калининграде ограничивают движение общественного транспорта. Начиная с 31 марта, на линиях продолжат работать всего несколько автобусов. До 10 утра и после 5 вечера количество будет прежним, чтобы вынужденные работать смогли добраться до места и обратно.

В Калининграде ограничивают движение общественного транспорта. Начиная с 31 марта, на линиях продолжат работать всего несколько автобусов. До 10 утра и после 5 вечера количество будет прежним, чтобы вынужденные работать смогли добраться до места и обратно.На улицах города вводится патрулирование — будет курсировать машина с громкоговорителем, информирует ГТРК "Калининград". Горожан станут предупреждать о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Автодороги и остановки общественного транспорта подвергнут дезинфекции.Мэр Калининграда Алексей Силанов подчеркнул: "Особое внимание будет уделено парковым зонам. На этих территориях наблюдается массовое скопление людей. Через электронные журналы и дневники всех школьников Калининграда будут направлены просьбы, чтобы дети проводили время дома и не выходили гулять по улицам города".В качестве дополнительных для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции принято решение отменить автобусы к морю с 9 до 17 часов.Под медицинским наблюдением сегодня в регионе находится 1620 человек, 21 — в специальном учреждении "Паруса надежды". Состояние пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное.Накануне была выписана женщина — мама самой первой заразившейся калининградки, вернувшейся из Италии. Всего из трёх с половиной тысяч обследованных выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.