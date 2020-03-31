31.03.2020

2020-03-31 10:35:04

В Коврове мужчина убил одинокую пенсионерку скалкой

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в разбое и убийстве пенсионерки.

Установлено, что обвиняемый и его знакомая в состоянии алкогольного опьянения под предлогом попить воды пришли в квартиру одинокой пожилой женщины, мужчина на кухне отвлекал хозяйку разговорами, а его подруга в это время разыскивала в комнате ценное имущество. Пенсионерка почувствовала неладное, увидела, что делает гостья, и стала громко кричать и звать на помощь. Обвиняемый напал на хозяйку квартиры, закрыл ей рот пакетом, а затем нанес деревянной скалкой множественные телесные повреждения. 71-летняя потерпевшая, много лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дегтярева, скончалась на месте преступления.

Обвиняемый и его знакомая похитили из квартиры продукты питания, мобильный телефон на общую сумму ущерба в 2,5 тысячи рублей, и с места скрылись.

Мужчину задержали через несколько дней, ранее судимая 31-летняя соучастница, лишенная родительских прав в отношении двоих малолетних детей, скрывается от следствия и находится в федеральном розыске.