Три крымских предприятия начали производство масок. Они занимаются пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.

Три крымских предприятия начали производство масок. Они занимаются пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций.Заказы принимают предприятия "Квартет", "Арттекс Крым" и производственно-сервисное предприятие "Осень", сообщает пресс-служба правительства Крыма. Кроме того, пошив до 700 изделий готовы выполнить швейная фабрика "Арден", Керченская швейная фабрика и индивидуальный предприниматель Ипполитова Ирина Михайловна."Вести — Севастополь" сообщали, что ассоциация итальянских адвокатов попросила российские власти признать собранный в Крыму груз для Неаполя гуманитарной помощью. Об этом глава ассоциации Александро Мария Тирелли рассказал РИА Новости.Ранее ассоциация адвокатов попросила Россию направить гуманитарный груз в южную Италию для борьбы с инфекцией. Жители Крыма откликнулись и собрали для итальянцев респираторы, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки. Но в начале марта в России был введен временный запрет на вывоз масок и других медизделий, ограничение не касается только гуманитарной помощи.