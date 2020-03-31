В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19 в Москве пояснили информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля. Ранее опубликованное сообщение признано ошибочным.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19 в Москве пояснили информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля. Ранее опубликованное сообщение признано ошибочным.В оперативном штабе объяснили, что срок режима самоизоляции определяется указом президента. С 30 марта по 3 апреля дни объявлены нерабочими, чтобы большая часть граждан оставалась дома.Отмечается, что решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития ситуации по коронавирусу. Ранее появившаяся информация о 14 апреля является неверной, говорится в сообщении оперативного штаба.С 30 марта в Москве и на территории Московской области введен режим самоизоляции. Это означает, что люди могут выходить из дома лишь для похода в магазин, аптеку, для обращения к врачу, выгула животных. Подробнее с мерами ограничения можно ознакомиться в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Вслед за столицей к самоизоляции прибегают другие регионы страны. Такая мера способствует борьбе с распространением коронавируса.