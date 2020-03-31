Режим самоизоляции вводится для всех жителей Санкт-Петербурга до 5 апреля.

Режим самоизоляции вводится для всех жителей Санкт-Петербурга до 5 апреля.Соответствующее постановление правительства северной столицы подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.В документе отмечается, что в течение этого времени горожане должны находиться у себя дома, за исключением случаев вызова экстренной медицинской помощи, поездок на работу, покупок продуктов и лекарств и выгула собак.Гражданам старше 65 лет предписано не выходить на улицу до 14 апреля, пожилым людям будет выплачено из городского бюджета 2000 рублей.Отмечается, что петербуржцы должны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах не менее полутора метра.На территории города временно приостанавливается до 1 июня бронирование и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 770 тысяч случаев заражения, более 160 тысяч вылечились, почти 37 тысяч скончались.В России отмечено 1836 случаев инфицирования, 66 человек выздоровели, 9 умерли.