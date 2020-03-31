В узком сегменте полноразмерных минивэнов грядет пополнение: китайская марка GAC готовится вывести на российский рынок свой аналог Toyota Alphard. Продажи новинки теоретически могут стартовать уже весной-2020.

В узком сегменте полноразмерных минивэнов грядет пополнение: китайская марка GAC готовится вывести на российский рынок свой аналог Toyota Alphard. Продажи новинки теоретически могут стартовать уже весной-2020.Процесс сертификации китайского минивэна GAC GM8 находится на финишной прямой, сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на собственные источники. Первые автомобили могут появиться в дилерских центрах нынешней весной, в апреле-начале мая, хотя в условиях пандемии коронавируса запуск новинки вполне могут сдвинуть на более поздний срок.Точные технические характеристика люксовой модели GM8 станут известны только после получения и публикации Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Предполагается, что минивэн получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. (300 Нм), передний привод и 8-ступенчатый автомат.Китайский минивэн должен порадовать богатым оснащением и 7-местной конфигурацией салона. Сколько будет стоить такой GAC GM8, пока неизвестно. Учитывая, что уже продающийся у нас внедорожник GS8 оценен в 1,9-2,5 млн рублей, стартовая цена на минивэн, вероятно, тоже начнется с 2 млн рублей.