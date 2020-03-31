Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала Россия 24, что сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за пандемии коронавируса. По словам ..

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за пандемии коронавируса. По словам главы ведомства, вступительные экзамены также отложат на две-четыре недели, передает .Валерий Фальков отметил, что несмотря на перенос экзаменов, новый учебный год должен по плану начаться с 1 сентября. Однако ситуация может измениться. "Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся", – цитирует министра ТАСС.