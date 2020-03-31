Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме.

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.Госпрограмма объемом 130 миллиардов рублей разработана для поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей для сохранения рабочих мест на время карантинных ограничений и падения спроса из-за коронавируса COVID-19. Сбербанк планирует выдать таких кредитов на сумму 5 миллиардов руб.Размер кредита рассчитывается с учетом численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и еще на шесть (срок кредитования).Предприниматель или компания в случае необходимости поддержки должны обратиться в зарплатный банк – кредитное учреждение, с которым сотрудничает.Ставка по кредиту составляет ноль годовых. В госпрограмме участвуют все российские банки, а кредиты надо получать в банке, через который предприятия выдает зарплаты.Это одна из мер поддержки бизнеса – ранее правительство отсрочило уплату налогов, страховых взносов и аренды для пострадавших, попавших под ограничения карантина."Новая программа кредитования на заработную плату сегодня критически важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей", — отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.