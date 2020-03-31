У пользователей мессенджера Telegram появилась возможность группировать чаты и каналы

У пользователей мессенджера Telegram появилась возможность группировать чаты и каналы. По папкам, например, можно распределить чаты для обсуждения вопросов по работе, учебы, семьи или личных бесед."Многие из наших пользователей полагаются на Telegram в своей работе и учебе, особенно в последние недели, — сказано в блоге компании. — Чтобы вы могли справиться с выросшим потоком сообщений и не пропустить важные, мы вводим папки для чатов".Пример папок — Work ("Рабочее"), Unread ("Непрочитанное") и Personal ("Личное")Чтобы включить новую функцию, нужно задержать палец на вкладке "Чаты" в нижнем меню и выбрать "Добавить папку". В собственные папки можно добавлять любое количество контактов, не контактов, групп, каналов и ботов. При желании, некоторые типы чатов можно исключить (например, без уведомлений, прочитанные или архивированные).Закрепленные чаты в папкеВ каждой папке можно закрепить наверху неограниченное количество чатов. Также любой чат можно скрыть, отправив его в архив. Если от него придет уведомление о новом сообщении, он снова появится в списках чатов. Если же уведомления выключены, диалог останется в архиве.Папки на компьютерахНовая функция доступна в приложении Telegram как для мобильных устройств, так и компьютеров. Папки между ними синхронизируются автоматически. На смартфонах папки отображаются в верхнем меню, а переключаться между ними можно свайпами влево-вправо, на десктопах — на боковой панели.Помимо этого, для каналов с тысячью подписчиков и более разработчики добавили возможность просмотра статистики. Администраторы могут получить данные о росте канала или эффективности постов.