Злоумышленница обманным путем заставила заявительницу оформить на свое имя кредитную карту одного из банков...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в нескольких эпизодах противоправной деятельности в отношении граждан и юридического лица.В УВД по Зеленоградскому округу обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее знакомая – сотрудница одного из салонов связи в торговом центре на Привокзальной площади – попросила оформить на свое имя кредитную карту одного из банков. Женщина пояснила, что данная карта нужна ей для выполнения плана продаж. Однако вскоре заявительнице стали поступать письма и телефонные звонки о задолженности по кредиту в пользу вышеуказанного банка. Ущерб составил 88 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали подозреваемую.В настоящее время полицейские установили причастность задержанной гражданки еще к двум эпизодам противоправной деятельности. Так, злоумышленница от имени 36-летней потерпевшей оформила потребительский кредит на сумму 23 тысячи рублей для покупки мобильного телефона. Также в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из банков. По его словам, неизвестный, используя персональные данные другого человека, оформил и обналичил кредит в размере 55 тысяч рублей, причинив ущерб компании.Следствием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 158 УК РФ «Кража» и 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31