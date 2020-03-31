Пользователи ВКонтакте и Одноклассников смогут посмотреть лучшие постановки Мариинского театра, соблюдая самоизоляцию. Каждый день до 7 апреля на платформах будут транслироваться записи балетов, опер и симфонических концертов. Например, в программе Медный всадник, Самсон и Далила и симфонии Чайковского.

Пользователи "ВКонтакте" и "Одноклассников" смогут посмотреть лучшие постановки Мариинского театра, соблюдая самоизоляцию. Каждый день до 7 апреля на платформах будут транслироваться записи балетов, опер и симфонических концертов. Например, в программе "Медный всадник", "Самсон и Далила" и симфонии Чайковского.Следить за анонсами и эфирами "Марафона искусства" можно будет в официальных сообществах Мариинского театра в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Также трансляции появятся в тематическом разделе видео "Смотрим дома" в VK, а также в ОК в разделе видео "Мы в театр". Все записи будут доступны в течение суток.Расписание на ближайшие дни:⠀30 марта, 19:00. Вторая и Пятая симфонии Чайковского. Исполняет Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер — Валерий Гергиев.31 марта, 19:00. Балет "Медный всадник". Солисты — Владимир Шкляров, Виктория Терешкина. Дирижер — Валерий Гергиев.1 апреля, 19:00. Опера "Самсон и Далила". Солисты — Екатерина Семенчук, Грегори Кунде. Дирижер — Валерий Гергиев.Соцсети VK и OK уже поддержали акцию "День театра" и предоставили платформу для двенадцати театров, спектакли которых пришлось перенести из офлайна в онлайн. Мариинский театр в этот день показал в обеих соцсетях трансляцию торжественного гала-концерта, посвященного открытию Мариинского-2.Кроме того, с 27 марта по 2 апреля МХТ им. Чехова транслирует в VK и ОК онлайн-версию цикла литературных вечеров "Круг чтения". Актеры театра, а также Константин Хабенский и Александр Цыпкин читают для пользователей стихи и прозу современных авторов.Также в OK и VK публикуются онлайн-концерты музыкантов. В прямых трансляциях участвуют PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и другие. Кроме того, в сообществе Московской филармонии дали "концерты без зрителей" исполнители классической музыки — Денис Мацуев, Юрий Башмет и Лукас Генюшас.