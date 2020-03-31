Объезды по Владимиру проходят три раза в день, в них участвуют два экипажа

С 30 марта по Владимиру ежедневно курсируют сотрудники управления гражданской защиты городской администрации, с помощью громкоговорителя информирующие жителей города о необходимости оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции.По словам начальника управления Бориса Беликова, объезды по Владимиру проходят три раза в день, в них участвуют два экипажа.Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подчеркнул, что оставаться дома нужно прежде всего для сохранения безопасности и здоровья самих жителей и членов их семей.Напомним, во Владимирской области уже официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом. Один у умершего пациента ковровской ЦГБ, второй – у жителя Владимира. 31 марта в регионе был введён режим всеобщей самоизоляции