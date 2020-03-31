Деньги выделит Правительство РФ

В связи с распространением коронавирусной инфекцией в России, правительство страны выделило регионам 33,4 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.Владимирской области достанется 161 миллион рублей, которые будут потрачены на койки в больницах и на оснащение региона медицинскими апартаментами и изделиями.Для сравнения, Московской области выделено 5,4 миллиарда рублей, а соседним, Ивановской и Нижегородской областям – 206 и 787 миллионов рублей соответственно.