Серьёзных нарушений не обнаружили

Уже третий день во Владимире проходит проверка организаций на соблюдение мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. За это время в городе проверили 698 объектов, которые, по сообщениям регионального управления Роспотребнадзора, с пониманием относятся к ситуации и исполняют все требования.Те компании, которые не занимаются производством или продажей продуктов первой необходимости, как и положено, работают дистанционно. В случае, если в работе какой-либо организации будут найдены нарушения, информацию передадут в полицию и прокуратуру.Мэрия выражает благодарность жителям Владимира за понимание сложившейся ситуации и ответственное отношение к указам.