Сотрудничество двух концернов, самым известным образцом которого сейчас является дуэт Toyota Supra и BMW Z4, может обрести неожиданное развитие. BMW при помощи японцев собирается выпустить водородную модификацию кроссовера X5.

Сотрудничество двух концернов, самым известным образцом которого сейчас является дуэт Toyota Supra и BMW Z4, может обрести неожиданное развитие. BMW при помощи японцев собирается выпустить водородную модификацию кроссовера X5.Идея применения топливных элементов не дает баварцам покоя уже много лет. Помимо спортивных концептов, BMW выпускала, к примеру, и пробные образцы седана 7 Серии с водородным приводом. А экологически чистая модификация большого кроссовера впервые появилась в планах BMW в прошлом году: во Франкфурте концерн демонстрировал концептуальный прототип такого X5.Сейчас в BMW решили поделиться некоторыми характеристиками силовой установки будущего BMW i Hydrogen NEXT. По официальным данным, водородная ее часть генерирует до 125 киловатт электроэнергии за счет химической реакции между водородом и кислородом. Водород хранится в двух баках, способных выдерживать давление до 700 бар - на их "перезарядку" потребуется три-четыре минуты. Общая мощность силовой установки, в которой применены компоненты еще от одной будущей модели - BMW iX3 - составляет 374 л.с., но никаких других технических деталей пока не обнародовано.Водородная версия BMW X5 отправится в мелкосерийное производство в первой половине нынешнего десятилетия и будет основана на новой версии кроссовера, которую BMW представит в 2022 году. А поставлять топливные элементы на баварские конвейеры будет концерн Toyota, успевший накопить немалый опыт в производстве подобных автомобилей. К примеру, японцы еще в 2015 году вывели на рынок водородный седан Mirai, который очень скоро сменит поколение.По слухам, сотрудничество BMW и Toyota может быть распространено и на строительство водородной модификации флагманского X7, но официального подтверждения этим планам пока нет.