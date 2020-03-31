Жителей региона обязуют не покидать свои дома

Жителей Владимирской области обязали не покидать дома с 14.00 31 марта до улучшения обстановки, чтобы не распрострнанять коронавирусную инфекцию. Соответствующий указ подписан Губернатор Владимир Сипягин.По информации пресс-службы Администрации Владимирской области, выйти из дома можно лишь, чтобыОбратиться за медицинской помощьюОтправиться на работуДо магазинаПогулять с домашним животнымВынести мусорТакже граждане должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга даже в общественном транспорте. Ограничение не распространяется лишь на такси.Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлено. Один подтвердился у умершего в ковровской ЦГБ пациента. Второй, по данным регионального управления Роспотребнадзора, у жителя Владимира.