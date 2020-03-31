Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что 31 марта нижней палате парламента удалось весь блок законодательных инициатив, направленных на реализацию решения Владимира Путина по борьбе с коронавирусом в России. Были среди них и изменения в Уголовный кодекс страны, предусматривающие наказание за публикацию фейков об эпидемии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что 31 марта нижней палате парламента удалось весь блок законодательных инициатив, направленных на реализацию решения Владимира Путина по борьбе с коронавирусом в России. Были среди них и изменения в Уголовный кодекс страны, предусматривающие наказание за публикацию фейков об эпидемии.Пакет законов, принятый для исполнения озвученных Владимиром Путиным во время телевизионного обращения к гражданам, необходим для того, чтобы более активно бороться с коронавирусом, помогать людям и оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, объяснил Вячеслав Володин. Все инициативы уже направлены на рассмотрение в Совет Федерации."Мы приняли изменения в УК, ввели ответственность, которой никогда до этого не было за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за распространение вируса", – рассказал Вячеслав Володин. Он отметил, что если человек идет на этот шаг сознательно, то за это последует очень серьезное наказание. Спикер нижней палаты парламент выразил надежду, что меры будут носить превентивный характер, а люди во время непростой ситуации с распространением коронавируса в России проявят свою ответственность."Мы надеемся, что до этого не дойдет", – подчеркнул Володин.Он напомнил, что ситуация, с которой пришлось столкнуться стране, беспрецедентна. Весь мир борется с новыми для себя вызовами. При этом наказания за распространение ложной информации в других странах уже приняты."Иногда слова не только ранят, но и убивают", – предупредил председатель Госдумы. Он призвал людей бережно относиться друг к другу и делать все, чтобы не навредить другим.