Поведение тех, кто в минувшие выходные, невзирая на призыв оставаться дома, гуляли по улицам и жарили шашлыки, вызвало возмущение в соцсетях. Ведущий Кирилл Набутов в Прямом эфире рассказал, что семь его знакомых тоже не верили в опасность, а теперь ждут результаты анализов на коронавирус.

Поведение некоторых несознательных граждан, которые, невзирая на призыв оставаться дома, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, в минувшие выходные гуляли по улицам и жарили шашлыки, вызвало возмущение в соцсетях.Свое негодование в "Инстаграме" излила и заслуженная артистка России Лариса Гузеева, и некоторые другие знаменитости.Кирилл Набутов, который с подозрением на коронавирус провел в больнице в Коммунарке шесть дней, в "Прямом эфире" сообщил, что у него результат оказался отрицательным: у телеведущего была пневмония.Однако из его окружения семь человек с пневмонией лежат в больнице и ждут теста на коронавирус."А от их наплевательского отношения к ситуации не осталось и следа", – отметил Набутов и призвал людей потерпеть и посидеть дома.С аналогичными призывами обращаются к людям и известные врачи.Доктор Мясников, например, рассказал, что находится на самоизоляции в Подмосковье – он пишет книгу и делает гимнастику.Врач подчеркивает: надо две-три недели посидеть дома, чтобы порвать цепочку карантинных мер."Надо перетерпеть. Раньше сядешь — раньше выйдешь", – говорит доктор Мясников.Он также предостерег от "лечения" от коронавирусной инфекции питьевой содой, что порой советуют в Интернете."Не надо лечиться ни содой, ни алкоголем. Надо просто включить мозги", — советует известный врач.Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов, со своей стороны, предостерегает, что дети и подростки переносят инфекцию на ногах и в легкой форме, но могут заражать людей из наиболее уязвимых групп.Тем временем, сотрудники программы в минувшие выходные провели собственный рейд, чтобы узнать, можно ли заселиться в гостиницы или посетить салоны красоты, которые должны быть закрыты.Что показал этот рейд? Правда ли, что в Москве провели масштабную дезинфекцию? Введут ли власти карантин в других городах России?Как мошенники обманывают пенсионеров в период пандемии коронавируса? Что рассказал первый россиянин, у которого был выявлен коронавирус? И чем занимаются находящиеся дома известные персоны?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".