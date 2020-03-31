31.03.2020

2020-03-31 12:40:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (11(9708) от 31 марта 2020 года).

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ довёл до личного состава Указ Президента России о кадровых перестановках в системе МВД РФ. Читайте на странице 2.



ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Наталья СУКОНКИНА — ветеран службы ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве». В прошлом году она стала лауреатом XI литературного конкурса МВД России «Доброе слово», в котором участвовала впервые. Читайте на странице 2.



ПОЛИЦИЯ ГОВОРИТ: «СПАСИБО»

Северо-Восточный административный округ — один из самых крупных в столице. Население округа составляет более 1 миллиона 400 тысяч человек — это больше, чем, например, в крупнейшем городе страны Екатеринбурге. Продолжение на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве назначены. Читайте на странице 2.



МВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан. Подробности читайте на странице 3.



МИНИМУМ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ

В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Читайте на странице 3.



СПРАВКИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ

Информируем о режиме работы Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве по оказанию государственных услуг. Читайте на странице 3.



ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ

В подразделениях Госавтоинспекции Москвы будут приняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Читайте на странице 3.



#РАССКАЖИРОДИТЕЛЯМ

Московская полиция запустила хэштэг #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение граждан пожилого возраста о возможных дистанционных мошенничествах. Читайте на странице 3.



СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЛЮДЯМ

6 апреля сотрудники органов предварительного следствия в системе ведомства отмечают свой профессиональный праздник. Читайте на странице 4.



ОДНИМ ВИРУСОМ МЕНЬШЕ

В начале марта громко и резонансно прозвучало: «В Москве пресечена деятельность крупной организованной группы, участники которой задержаны по подозрению в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг». Продолжение на странице 5.



ПАПА ВСЕХ МОСКОВСКИХ ДЕТЕЙ

Народная мудрость гласит: солдат ребёнка не обидит! Как не обидит его и правоохранитель! Читайте на странице 6.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

10 марта 2020 года в торжественной обстановке начальник Академии управления МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Конев вручил диплом кандидата юридических наук старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО подполковнику полиции Борису БЫКОВУ. Читайте на странице 6.



В ЛАГЕРЬ — ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ

Отправить ребёнка в летний лагерь в первый раз — непростая задача для родителей. К этому нужно подготовиться заранее, чтобы сделать пребывание мальчика или девочки в лагере максимально комфортным. Как же выбрать детский лагерь и подготовить ребёнка к первым самостоятельным каникулам? Продолжение на странице 7.



ОНА — ИЗ ПОСЛЕВОЕННОГО НАБОРА СОТРУДНИКОВ

Майору милиции Валентине Ивановне ПЛЕТНЁВОЙ, ветерану из послевоенного набора столичных стражей правопорядка, исполнилось 90 лет. Читайте на странице 7.



ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ

Это подразделение особое. Оно аккумулирует, перерабатывает и хранит огромнейшие объёмы информации и выдаёт её заинтересованным службам. Читайте на странице 8.



ЦВЕТЫ ОТ ИНСПЕКТОРА

По сложившейся традиции в преддверии празднования Международного женского дня сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО совместно с представителем Общественного совета при управлении УВД поздравили автоледи с праздником. Читайте на странице 8.



ВЕСЬ СПЕКТР УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

Когда корреспондент газеты спросил начальника дежурной части ОМВД России по району Коньково майора полиции Андрея КОЗЯЙКИНА, как его подразделению удалось стать лидером в конкурсе профессионального мастерства, он ответил не задумываясь: «Главное — сплотить коллектив». Продолжение на странице 9.



ТО «СОСЕД», ТО «ГАЗОВЩИК»

В отдел полиции с заявлением о краже денежных средств и мобильного телефона обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в вечернее время к ней в квартиру на Ломоносовском проспекте постучали неизвестные. Читайте на странице 9.



ЗАДЕРЖАН УЧАСТНИК ДЕРЗКОГО НАПАДЕНИЯ

В дежурную часть ОМВД России по району Коньково поступило сообщение о разбое на территории автозаправочной станции. Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник чёрного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках. Читайте на странице 9.



ГЕНЕРАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Прежде чем говорить о том, как появилась милицейская династия семьи Поповых, следует обратиться к истокам этого явления. Как пришёл в милицию сам глава семьи генерал-майор милиции Владимир Иванович Попов? Читайте на странице 11.



БОЕВЫЕ ОРДЕНА ОТЦА И ЕГО СЫНОВЕЙ

15 декабря 2019 года полковник милиции Николай Васильевич МИШУТА, кавалер орденов Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», принял поздравления в связи со своим 90-летием. Читайте на странице 12.



СУБИНСПЕКТОРА УБИЛИ ИЗ-ЗА РАБОТЫ В СЫСКЕ

Во все времена сыскная деятельность относилась к числу наиболее сложных и рискованных профессий сферы правоохраны, и этим непростым делом занимались и занимаются поистине смелые и мужественные люди. Читайте на странице 13.



ЕГО ИМЯ МОГЛО ИСПУГАТЬ ГРАБИТЕЛЕЙ

Московский обер-полицмейстер Иван Дмитриевич ЛУЖИН в оценках современников, как известно, предстаёт весьма неоднозначной фигурой. Однако он во всяком случае воспринимался ими более лояльно, нежели его предшественник Лев Михайлович Цынский. Подробности читайте на страницах 14.



ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА

Нам часто кажется, что по-настоящему талантливые люди не такие, как все, странные и неупорядоченные, порой мистики. Есть среди них художники, которые способны вдохнуть жизнь в свои творения, наделить их душой, дать человеку то, что он ищет. Читайте на странице 15.



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