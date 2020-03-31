Грипп, как любая вирусная инфекция, включая коронавирус, опасен на любых сроках беременности. Даже в сравнении с бактериальными инфекциями, вирусов, даже элементарного ОРВИ, стоит бояться больше. О том, чего следует опасаться беременным в период эпидемии коронавируса, Дни.ру рассказала акушер-гинеколог международного медицинского центра ОН КЛИНИК, врач высшей категории Лариса Печинина.

Грипп, как любая вирусная инфекция, включая коронавирус, опасен на любых сроках беременности. Даже в сравнении с бактериальными инфекциями, вирусов, даже элементарного ОРВИ, стоит бояться больше. О том, чего следует опасаться беременным в период эпидемии коронавируса, "Дни.ру" рассказала акушер-гинеколог международного медицинского центра "ОН КЛИНИК", врач высшей категории Лариса Печинина.На каждом сроке беременности могут возникнуть проблемы. В первом триместре происходит формирование всех органов исистем, начинается образование плаценты. На фоне вирусной инфекции могутпроизойти хромосомные изменения, другими словами – поломкахромосом. Поэтому внедрение в организм вирусной инфекции может привести к порокам развития плода."Хромосомные поломки" могут привести кпрерыванию беременности.Патологии второго и третьего триместра на фоневирусной инфекции во многом пересекаются. Во втором триместре это воспаление плаценты (плацентит),фетоплацентарная недостаточность, угроза преждевременных родов и угрозарождения больного ребенка."Как следствие плацентита может возникнутьфетоплацентарная недостаточность. Это комплекс нарушений в работе плаценты. Тоесть клетки плаценты, какие-то ее доли, выпадают и перестают выполнять своюфункцию. От того, сколько клеток плаценты разрушено, будет зависеть объемпатологических изменений новорожденного. Также фетоплацентарная недостаточностьможет грозить опасностью прерывания беременности при сроке до 22-х недель, апосле этого срока – преждевременными родами, – предупреждает Лариса Печинина. – Если беременность сохраняется, апоследствия вируса как-то отражаются на ребенке, мы можем получить маловесного,иммунодефицитного ребенка, с недоразвитыми легкими и другими основными системами.Ребенок может иметь многие проблемы периода новорожденности: пневмонию,менингит, недоразвитие (не вовремя сел, не вовремя пошел). И, конечно, умственное, интеллектуальное и психическое отставание. Специфического леченияплацентарной недостаточности нет, выявляется и лечится причина".Заболевания в период третьего триместра грозит преждевременными родами на поздних сроках (28 недель идалее), вирусным поражением ребенка, заболеваниями периодановорожденности. "Преждевременные роды – само по себе означает рождениемаловесного, недоношенного ребенка со сниженным иммунитетом, с недоразвитымиведущими системами организма. Ребенок может иметь пневмонию, менингит,задержки в физическом, умственном и психическом развитии. Если говорить онепосредственной причине преждевременных родов – то это вирусные амниониты, тоесть поражение околоплодных вод", – поясняет гинеколог.Вирусное вторжение может вызвать если не порокиразвития плода, то пороки готовых к жизнедеятельности органов (например, патологии дыхательной,сердечно-сосудистой и других систем). "Конечно, на третьем триместремы боимся вирусных менингитов и всех остальных вирусов. Коронавирус отличается тем, что он атакует нижние дыхательные пути,вызывая пневмонию, которая плохо выявляется", – добавляет врач.Если говорить озащите от вирусов, то нужно не забывать об элементарных вещах: начиная от правильного питания изаканчивая здоровым образом жизни. Это достаточное время для сна (9-10часов), прогулки на свежем воздухе (1,5-2 часа в день до 30-ти недельбеременности обязательно) и, конечно, желательно гулять в местах с малымскоплением людей. Нужно употреблять продукты, которые содержат витамины группыС и В. Очень полезны помело, киви, клюква, брусника, шиповник, все видыкапусты. Если это зимнее время и нет достаточно фруктов, то можно есть сухофрукты, орехи. Но все это должно быть дозировано. Надо помнить, что всехорошо в меру. Также полезно употреблениеполивитаминных комплексов для беременных, где все микроэлементы и витаминысбалансированы и каждый несет свою функцию. Витамины можно принимать напротяжении всей беременности, они сейчас даже разделяются по триместрам. Все это всовокупности для профилактики может оказаться достаточным.Применение любыхвитаминов и комплексов нужно согласовать с врачом.На случай проявления симптомов простуды и гриппа гинеколог рекомендует беременным парацетамол, спрей для носа "Аквалор" или капли в нос "Аква марис" на случайзаложенности носа, "Мирамистин" для полоскания горла, также для горла"Гексорал", "Тантум Верде" – это все то, что может подойтии беременным. Абсолютно безопасны и безвредны для беременных таблетки для рассасывания "Лизабакт", которые помогают бороться с болью в горле. Что касается жаропонижающих, для беременных разрешен к применению "Панадол" в любых формах."Иммуномодуляторы допустимы к применению во времябеременности, это "Генферон лайт" спрей и "Генферон лайт" (ректальные свечи),их можно применять как с целью профилактики, так и для лечения. И повторю, всечто касается лекарственных препаратов, может применяться только по назначениюврача", – предупреждает Печинина.Элементарные вещи: часто мыть руки и придя домой можнопромывать нос мирамистином.Что касается противовирусных препаратов, то во время беременности принимать их можно только с 36-й недели. На более раннем сроке никакие противовирусныепрепараты принимать нельзя. Антибиотики по жизненным показаниям могутназначаться до 12-ти недель. После 12-ти недель существует группа антибиотиков,которые применимы во время беременности, но их прием возможен только по назначению врача, как и любой препаратво время беременности.Самым сложным и самым страшным осложнением коронавируса для новорожденных Лариса Печинина считает пневмонию. "Коронавирус дает сложные формыпневмонии, так называемые нижнедолевые. Их очень тяжело прослушать. Для этогонадо делать либо рентген, либо компьютерную томографию, либо магнитно-резонансную томографию. Нижнедолевая пневмония очень тяжелодиагностируется, на рентгене не всегда можно увидеть четкую картину. Наблюдения последнего временипоказывали, что участились случаи пневмонии у новорожденных на фоне полногоздоровья мамы", – добавила эксперт.29 Мар 2020 в 8:32 PDT