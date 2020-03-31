Пока новостные ленты шлют сводки
с фронтов борьбы с короновирусом, пользователи соцсетей продолжают бомбить
реальность мемами и анекдотами о карантине и пугающей всех заразе. Что это – истерика
или здоровый смех? Об этом и еще о том, каким юмором можно лечиться от
болезней, а каким нет, мы поговорили с психологом Элиной Ландман.
Пока новостные ленты шлют сводки
с фронтов борьбы с короновирусом, пользователи соцсетей продолжают бомбить
реальность мемами и анекдотами о карантине и пугающей всех заразе. Что это – истерика
или "здоровый смех"? Об этом и еще о том, каким юмором можно лечиться от
болезней, а каким нет, мы поговорили с психологом Элиной Ландман.
О том, что юмор является для
человека защитной психологической реакцией впервые заявил в своих исследованиях
Зигмунд Фрейд. По словам психолога Элины Ландман, в сложившейся сейчас
непростой ситуации юмор выполняет следующие функции:
Снижает страх и тревогу от
происходящего.
Является неким социальным
коконом, который помогает поддерживать друг друга и не испытывать одиночество.
Юмор как средство взаимодействия
с другими людьми.
Возможность смотреть на ситуацию
с разных сторон, учитывая различные мнения.
Юмор и искрометные шутки вызывают
смех, а он, в свою очередь, благоприятнейшим образом влияет на физиологическое
состояние человека.
"Можно привести лишь несколько
научных фактов о терапевтических свойствах искреннего смеха, чтобы понять, что
юмор, действительно может стать своего рода лекарством, – говорит эксперт. -
Благодаря смеху у человека укрепляется иммунная система. Увеличение гормонов
роста и бета-эндорфинов способствуют снижению негативных реакций человека на
стресс и неопределенность. Смех улучшает кровообращение, поднимает нам
настроение и тем самым, мы чувствуем себя более уверенными и меньше стесняемся
в тех или иных ситуациях".
26 Мар 2020 в 11:46 PDT
Но, по словам психолога, этот
здоровый, целебный смех нужно уметь отличить от истерики, в которую могут
впадать некоторые люди. Что такое истерика? Истерика – это самодраматизация,
когда личность разными способами хочет привлечь к себе внимание. Это
преувеличенная реакция человека на какие-то события, которая может выливаться в
крики, неудержимый гнев, возгласы и другое истеричное поведение. При истерике
часто и резко меняется эмоциональное состояние человека: сейчас он смеется,
через минуту впадает в депрессивное состояние. И самое главное: истерика – это
уход от ответственности, уверяет Элина Ландман.
"Если рассматривать смех в
реалиях сегодняшнего дня, то я бы так отличала здоровый смех от болезненной
истерики: смех – это осознанная, рефлексивная реакция на шутки (но не на все),
он всегда ближе к сфере самоиронии. Смех – наша защитная реакция, которая
помогает сбросить нервное напряжение. Если же у человека в непрерывном процессе
накопления различной информации, в том числе и шуток, происходит взрыв эмоций,
которые невозможно отрегулировать, подавить и которые привлекают всеобщее
внимание, то на лицо истерика. В нашем сегодняшнем контексте можно говорить о
социальном смехе. При здравом подходе, такой смех помогает отвлекать мозг и
формировать позитивное отношение к действительности", – считает психолог.
26 Мар 2020 в 5:32 PDT
Мы все склонны прятать за шутками
свои истинные переживания. Но шутка, шутке рознь, как и не всякий смех пойдет
на пользу. Эксперт выделяет несколько типов шуток, которые наиболее актуальны в
период потрясений. По ее словам, можно отметить гедонические шутки и юмор,
когда мы снижаем свои переживания через воспоминания истинных радостей жизни.
Такие шутки психолог считает полезными. Есть и, так называемый, смех сквозь слезы.
В этом типе шуток присутствует намек на серьезные грядущие изменения в жизни.
По мнению Ландман, это рефлексивные шутки, когда мы смеемся над собой, что
помогает нам легче принять изменения. В тоже самое время, в жизненном юморе
есть раздел, который называется насмешки или злые шутки.
27 Мар 2020 в 7:43 PDT
"В связи с коронавирусом
появилось много злых и, на мой взгляд, неприемлемых шуток, например, про
китайцев. Но самые опасные шутки относятся к разряду черного юмора, и, к
сожалению, сейчас он крайне популярен. Человек, который придумывает или
вербализует подобные шутки, отделяет себя от проблемы, объекта или субъекта
самой шутки, и это одна из самых неприятных сторон черного юмора. Подобные
"остряки" находятся на позиции: меня это не касается, – и тем самым
демонстрируют избегание и непринятие существующей проблемы", – рассказывает
психолог.
По мнению эксперта, сейчас
наступает время, когда здравый юмор становится одним из главных индикаторов
нашей жизни. Наша жизнь сейчас сосредоточена, в первую очередь, на семье, с
которой появилась возможность проводить так много времени. Именно поэтому психолог
советует переключаться на семейные, детские шутки, которые помогут немного
расслабить и адаптироваться в новых жизненных и особенно бытовых
обстоятельствах.
Смех про свою жизнь, здоровая
самоирония – это то, что позволяет шаг за шагом проходить все внутренние
сложности. Сейчас не время смеяться над кем-то... Сейчас не время для юмора,
который разделяет нации, страны, общество, – говорит Элина Ландман. -
Способность людей увидеть себя со стороны, заметить свои ошибки и с улыбкой
высказаться на этот счет – наибольшая помощь самому себе, а значить и
окружающим".