Пока новостные ленты шлют сводки с фронтов борьбы с короновирусом, пользователи соцсетей продолжают бомбить реальность мемами и анекдотами о карантине и пугающей всех заразе. Что это – истерика или здоровый смех? Об этом и еще о том, каким юмором можно лечиться от болезней, а каким нет, мы поговорили с психологом Элиной Ландман.

Пока новостные ленты шлют сводкис фронтов борьбы с короновирусом, пользователи соцсетей продолжают бомбитьреальность мемами и анекдотами о карантине и пугающей всех заразе. Что это – истерикаили "здоровый смех"? Об этом и еще о том, каким юмором можно лечиться отболезней, а каким нет, мы поговорили с психологом Элиной Ландман.О том, что юмор является длячеловека защитной психологической реакцией впервые заявил в своих исследованияхЗигмунд Фрейд. По словам психолога Элины Ландман, в сложившейся сейчаснепростой ситуации юмор выполняет следующие функции:Снижает страх и тревогу отпроисходящего.Является неким социальнымкоконом, который помогает поддерживать друг друга и не испытывать одиночество.Юмор как средство взаимодействияс другими людьми.Возможность смотреть на ситуациюс разных сторон, учитывая различные мнения.Юмор и искрометные шутки вызываютсмех, а он, в свою очередь, благоприятнейшим образом влияет на физиологическоесостояние человека."Можно привести лишь нескольконаучных фактов о терапевтических свойствах искреннего смеха, чтобы понять, чтоюмор, действительно может стать своего рода лекарством, – говорит эксперт. -Благодаря смеху у человека укрепляется иммунная система. Увеличение гормоновроста и бета-эндорфинов способствуют снижению негативных реакций человека настресс и неопределенность. Смех улучшает кровообращение, поднимает намнастроение и тем самым, мы чувствуем себя более уверенными и меньше стесняемсяв тех или иных ситуациях".26 Мар 2020 в 11:46 PDTНо, по словам психолога, этотздоровый, целебный смех нужно уметь отличить от истерики, в которую могутвпадать некоторые люди. Что такое истерика? Истерика – это самодраматизация,когда личность разными способами хочет привлечь к себе внимание. Этопреувеличенная реакция человека на какие-то события, которая может выливаться вкрики, неудержимый гнев, возгласы и другое истеричное поведение. При истерикечасто и резко меняется эмоциональное состояние человека: сейчас он смеется,через минуту впадает в депрессивное состояние. И самое главное: истерика – этоуход от ответственности, уверяет Элина Ландман."Если рассматривать смех вреалиях сегодняшнего дня, то я бы так отличала здоровый смех от болезненнойистерики: смех – это осознанная, рефлексивная реакция на шутки (но не на все),он всегда ближе к сфере самоиронии. Смех – наша защитная реакция, котораяпомогает сбросить нервное напряжение. Если же у человека в непрерывном процессенакопления различной информации, в том числе и шуток, происходит взрыв эмоций,которые невозможно отрегулировать, подавить и которые привлекают всеобщеевнимание, то на лицо истерика. В нашем сегодняшнем контексте можно говорить осоциальном смехе. При здравом подходе, такой смех помогает отвлекать мозг иформировать позитивное отношение к действительности", – считает психолог.26 Мар 2020 в 5:32 PDTМы все склонны прятать за шуткамисвои истинные переживания. Но шутка, шутке рознь, как и не всякий смех пойдетна пользу. Эксперт выделяет несколько типов шуток, которые наиболее актуальны впериод потрясений. По ее словам, можно отметить гедонические шутки и юмор,когда мы снижаем свои переживания через воспоминания истинных радостей жизни.Такие шутки психолог считает полезными. Есть и, так называемый, смех сквозь слезы.В этом типе шуток присутствует намек на серьезные грядущие изменения в жизни.По мнению Ландман, это рефлексивные шутки, когда мы смеемся над собой, чтопомогает нам легче принять изменения. В тоже самое время, в жизненном юмореесть раздел, который называется насмешки или злые шутки.27 Мар 2020 в 7:43 PDT"В связи с коронавирусомпоявилось много злых и, на мой взгляд, неприемлемых шуток, например, прокитайцев. Но самые опасные шутки относятся к разряду черного юмора, и, ксожалению, сейчас он крайне популярен. Человек, который придумывает иливербализует подобные шутки, отделяет себя от проблемы, объекта или субъектасамой шутки, и это одна из самых неприятных сторон черного юмора. Подобные"остряки" находятся на позиции: меня это не касается, – и тем самымдемонстрируют избегание и непринятие существующей проблемы", – рассказываетпсихолог.По мнению эксперта, сейчаснаступает время, когда здравый юмор становится одним из главных индикаторовнашей жизни. Наша жизнь сейчас сосредоточена, в первую очередь, на семье, скоторой появилась возможность проводить так много времени. Именно поэтому психологсоветует переключаться на семейные, детские шутки, которые помогут немногорасслабить и адаптироваться в новых жизненных и особенно бытовыхобстоятельствах.Смех про свою жизнь, здороваясамоирония – это то, что позволяет шаг за шагом проходить все внутренниесложности. Сейчас не время смеяться над кем-то... Сейчас не время для юмора,который разделяет нации, страны, общество, – говорит Элина Ландман. -Способность людей увидеть себя со стороны, заметить свои ошибки и с улыбкойвысказаться на этот счет – наибольшая помощь самому себе, а значить иокружающим".