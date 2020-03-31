Молодой человек проникал в дачные дома и похищал имущество граждан.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в совершении серии краж из дачных домов.В ходе предварительного следствия установлено, что в начале декабря прошлого года фигурант путем взлома замка проник в один из дачных домов садового товарищества, откуда похитил электропроводку, барабан стиральной машины, кабель, картину и спортивную сумку, в которую сложил похищенное имущество.Продолжая свою противоправную деятельность, обвиняемый в период с начала декабря прошлого по январь текущего года совершил еще 8 аналогичных краж из дачных домов и кражу из металлического контейнера.Подозреваемый был задержан полицейскими в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. По словам молодого человека, пойти на преступления его заставили финансовые трудности.Часть похищенного имущества обвиняемый успел продать, остальное было изъято сотрудниками полиции. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, составил около 50 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.