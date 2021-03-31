30 лет воспитывают юных творцов. Владимирская детская школа искусств №6 имени Владимира Солоухина отмечает юбилей. К празднику там подготовили выставку преподавателей художественного

30 лет воспитывают юных творцов. Владимирская детская школа искусств №6 имени Владимира Солоухина отмечает юбилей. К празднику там подготовили выставку преподавателей художественного отделения. Все желающие смогут увидеть работы в различных жанрах изобразительного искусства. В том числе на выставке представлены пейзажи, портреты, графические натюрморты, гобелены, декоративные композиции из кожи. Многие из авторов работ – члены разных