Американские организации призвали президента США Джо Байдена провести конструктивные переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Американские организации призвали президента США Джо Байдена провести "конструктивные переговоры" с главой России Владимиром Путиным.Представители 27 объединений отправили коллективное письмо главе Белого дома. Они признались, что "глубоко встревожены" ситуацией, и призвали Джо Байдена начать диалог с коллегой Владимиром Путиным для "решения угроз гонки ядерных вооружений".Исполнительный директор организации "Прогрессивные демократы Америки" Алан Мински отметил, что члены Демократической партии не поддерживают линию агрессивной внешней политики по отношению к России. По его словам, американцы хотят "безопасный мир с международным сотрудничеством".Мински подчеркнул, что сегодня перед администрацией США стоит гораздо более серьезная задача – оправиться после пандемии коронавируса. Эксперт напомнил, что в прошлом году COVID-19 нанес сильный удар по экономике страны и системе общественного здравоохранения."Мы не можем терпеть бряцание оружием в холодной войне", – заявил он.Напомним, в середине марта дал большое интервью, где обрушился с обвинениями на Россию. Президент США положительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Владимира Путина убийцей, и сообщил о попытках Кремля вмешаться в ход выборов.Глава России в свою очередь , и отметил, что каждый видит в окружающих людях собственные качества. Владимир Путин добавил, что в детской фразе "Кто как обзывается, тот сам так называется" на самом деле заложен глубокий смысл.