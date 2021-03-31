56-летний сотрудник УФСИН подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, на протяжении трех лет подозреваемый незаконно привлекал к

56-летний сотрудник УФСИН подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, на протяжении трех лет подозреваемый незаконно привлекал к строительным работам на своем садовом участке двоих подчиненных. Чтобы у руководства не возникало вопросов по поводу отсутствия сотрудников на рабочем месте, фигурант вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения – по бумагам