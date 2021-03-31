После выхода на экраны Бриллиантовая рука стала невероятно популярна. Дни.ру рассказывают, как Леонид Гайдай снимал один из своих лучших фильмов.

После выхода на экраны "Бриллиантовая рука" стала невероятно популярна. "Дни.ру" рассказывают, как Леонид Гайдай снимал один из своих лучших фильмов.Идея сценария появилась у драматургов Якова Костюковского и Мориса Слободского после серии статей о контрабандистах. В одной из заметок упоминался хитроумный способ провоза нелегального товара, который придумали швейцарские бандиты – они вывозили золото в гипсе на руке. Так и появилась история про недотепу Семена Семеновича, который в заграничной поездке становится жертвой мошенников.Драматурги уже работали с Леонидом Гайдаем, поэтому сценарную заявку "Бриллиантовой руки" писали сразу под него. В главной роли режиссер видел только Юрия Никулина, так что авторы ориентировались на его актерские способности.Руководство "Мосфильма" сценарий одобрило, но потребовало внести принципиальные правки. Например, начальство хотело видеть в этой истории более активную роль милиции, а также настоятельно рекомендовало вычеркнуть политически окрашенные фразы. Роль контрабандиста Геши предлагали отдать Георгию Вицину, но Леонид Гайдай от этой идеи отказался.Андрей Миронов сам пришел на пробы и прошел их блестяще, но на съемках возникли сложности. Играл актер замечательно, а вот отношения с Нонной Мордюковой у него не сложились – именно поэтому их сцены так редко пересекаются. Актриса обзывала Миронова "маменькиным сынком", а он не стеснялся указывать ей на промахи на съемочной площадке.Перед началом очередного рабочего дня Леонид Гайдай выстраивал мизансцены, а также создавал "рисунок" каждой роли. Подготовка не исключала и актерских импровизаций: съемки обычно начинались с так называемых "мозговых штурмов", во время которых артисты высказывали свои идеи по поводу того, как можно было бы раскрыть характер их персонажа."Бриллиантовая рука" вышла в прокат в 1968 году. В восторге были все: зрители, пресса, критики... За первый год картину посмотрели 76 миллионов человек.Интересные фактыИсследователи считают, что "Бриллиантовая рука" – пародия на советские и зарубежные фильмы. В картине прослеживают отсылки к лентам "Чапаев", "Разиня", "К северу через северо-запад" и даже бондиане.Девушку легкого поведения, чье "цигель-цигель ай-лю-лю" помнят до сих пор, сыграла Виктория Островская. Она работала диспетчером автобазы и о кино даже не думала, но попалась на глаза помощнице режиссера, которая и позвала ее исполнить крошечный эпизод.Иностранная речь, на которой говорят контрабандисты и девушка легкого поведения — тарабарщина, которую придумали Леонид Гайдай и Леонид Каневский.В картине снялась вся семья Юрия Никулина. Жена Татьяна сыграла стамбульского экскурсовода, а сын Максим появился в эпизоде с мальчиком, который ходил по воде.У "Бриллиантовой руки" предполагали лиричный финал. Вся семья Горбункова выходит из подъезда, у Семена Семеновича загипсованы обе руки, и Надежда тихо говорит: "Сеня, я хотела тебе сказать… У нас будет ребенок!".Музыку к фильму написал композитор Александр Зацепин, автор текстов – Леонид Дербенев. Песни исполнили Андрей Миронов, Юрий Никулин, Аида Ведищева.