В среду глава государства провёл совещание с членами правительства. Одной из основных тем переговоров стала поддержка регионов.

В среду глава государства провёл совещание с членами правительства. Одной из основных тем переговоров стала поддержка регионов.Президент России Владимир Путин обратился к кабмину с просьбой как можно быстрее проработать основные параметры программ поддержки регионов. В то же время российский лидер обратил внимание, что данный вопрос требует очень серьёзного подхода.Желая ускорить работу чиновников, Путин поставил перед ними задачу подготовить свои предложения в двухнедельный срок, чтобы конкретные цифры можно было озвучить в послании к Федеральному собранию. Он добавил, что откладывать решение этой проблемы нельзя, поскольку в противном случае механизмы поддержки могут не сработать, передаёт телеканал ""."Давайте побыстрее шевелитесь просто, вот и всё", – подытожил глава государства.Помимо этого Владимир Путин дал нагоняй некоторым главам регионов, которые взяли много коммерческих кредитов вместо бюджетных и вовремя не заменили их. По словам президента, таким образом они загнали региональные бюджеты в капкан, в который было бы лучше поместить их самих.В заключении Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и многозначительно попросил вице-премьера Алексея Оверчука задержаться на рабочем месте на несколько минут. Глава государства пояснил, что хотел бы обсудить с ним лично некий вопрос.