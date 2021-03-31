Губернатор Сергей Ситников на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил, что в связи с мнением общественности решение о введении единой формы в школах Костромской области ..

Губернатор Сергей Ситников на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил, что в связи с мнением общественности решение о введении единой формы в школах Костромской области приниматься не будет.Еще в феврале Сергей Ситников с инициативой проработать возможность введения школьной формы на территории всего региона. Он подчеркнул, что ученическая одежда должна решить важную социальную задачу – снизить расходы семьи на подготовку детей к школе. Но для принятия конкретного решения необходимо обязательно учесть мнение общественности по данному вопросу.По поручению губернатора департамент образования и науки Костромской области изучил мнение костромичей о введении школьной формы. С 20 февраля по 20 марта в регионе провели массовое анкетирование. Участие в опросе приняли все участники образовательного процесса – родители, педагоги и школьники – всего более 24 тысяч человек.Как показало анкетирование, идею о введении единой школьной формы на территории Костромской области поддержали 33% родителей.Несмотря на то, что треть жителей региона были готовы к нововведению, в администрации региона, чтобы не идти в разрез мнению остальной части родителей, решили отложить решение данного вопроса, пока общество не будет к нему готово.«Одна треть родителей предпочитает одевать своих детей индивидуально. В этой ситуации принято решение, что единую форму в школах региона вводить не будем», - подчеркнул глава региона.