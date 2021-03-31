Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Во Владимирской области 56-летнего бывший начальник отдела конвоя незаконно привлекал к строительным работам на садовом участке своих подчинённых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.По версии следствия, с октября 2016 года по сентябрь 2019 года подозреваемый незаконно привлекал к строительным работам на своём огороде двоих сотрудников УФСИН.Для того, чтобы скрыть факт их отсутствия на работе, он вносил в табели заведомо ложные сведения.Расследование уголовного дела продолжается.