Пациентов, которые лечились в филиале горбольницы №2 на Тракторной, 43 перенаправили в центральную поликлинику на улицу Токарева, 3. Прием начался с 29 марта. Причина переезда филиала

Пациентов, которые лечились в филиале горбольницы №2 на Тракторной, 43 перенаправили в центральную поликлинику на улицу Токарева, 3. Прием начался с 29 марта. Причина переезда филиала поликлиники владимирской больницы №2 на Тракторной, 43, – ремонтные работы. Они завершатся до конца первого полугодия 2022 года, обещают областные власти. После этого подразделение вернется в привычное помещение. Как