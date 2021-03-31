Предварительное голосование — уникальный механизм, он позволяет отобрать лучших кандидатов.

Сегодня заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" подали депутат Госдумы Игорь Игошин и депутат Законодательного собрания Алексей Говырин.Депутат Госдумы Игорь Игошин подал заявку для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В региональный организационный комитет он предоставил необходимые документы. Игорь Игошин участвует в праймериз второй раз. По мнению депутата Госдумы, предварительное голосование — уникальный механизм, он позволяет отобрать лучших кандидатов, которые смогут представлять интересы жителей региона и решать их проблемы на федеральном уровне.Игорь Игошин, депутат Госдумы: «Рассматриваю депутатский мандат как возможность помочь людям. Возможность отстоять интересы муниципального образования, региона на федеральном уровне. Добиться, чтобы людей слышали. И надеюсь, по результатам работы и будет дана эта оценка».Принять участие в праймериз решил и депутат Законодательного Собрания Алексей Говырин. По его словам, его решение продиктовано непростой ситуацией в регионе.Алексей Говырин, депутат Заксобрания Владимирской области: «Из-за слабости нынешней исполнительной власти в нашем регионе многие вопросы у нас не решаются, а возможности, которые на федеральном уровне пробивают сильные губернаторы в других регионах для своих территорий, для нашей области, для нашей области остаются закрытыми. Главными и единственными защитниками интересов жителей Владимирской области в Москве являются депутаты Государственной думы Григорий Аникеев и Игорь Игошин. С ними я много и плодотворно сотрудничаю. Это касается и проблемных вопросов».Процедура предварительного голосования - своеобразный фильтр, которые позволяет избирателям лучше узнать потенциальных кандидатов. А главное, вынести на публичное обсуждение наиболее острые проблемы. И далеко не все политические силы готовы идти на такой риск, считают ведущие эксперты.Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС, доктор политических наук: «Было бы здорово, если все партии, претендующие на парламентские места, использовали инструмент предварительного внутрипартийного голосования, предварительных обсуждений и делали бы это демократическим путем. Но из всех партий активно пользуется этим инструментом только «Единая Россия»”.Напомним, принять участие в предварительном голосовании «Единой России» может любой желающий. Основные критерии — участник должен быть старше 21 года, не иметь судимости и не состоять в других политических партиях. Подать заявку на участие в праймериз можно лично, придя в исполком регионального отделения, или, заполнив онлайн-форму на сайте pg.er. Сейчас в региональный оргкомитет предварительного голосования подано шесть заявок. Отказов пока нет.Владимир Лебедев"Вести-Владимир"