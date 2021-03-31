Сообщение в МЧС поступило накануне в 12.07 из деревни Митины Деревеньки Вязниковского района.

Сообщение в МЧС поступило накануне в 12.07 из деревни Митины Деревеньки Вязниковского района.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, но из-за позднего вызова пожарной охраны, на момент прибытия пожарных деревянный дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Пожарные не дали огню распространиться на соседнее строение, и ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. , сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К сожалению, в результате разбора конструкций дома был обнаружен погибший 40-летний мужчина – хозяин дома.Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава.Установлено, что причиной пожара послужило неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.