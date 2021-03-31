В Ковровском районе прошёл 6-й образовательный форум для творческих старшеклассников - Ближе к звёздам.

В Ковровском районе прошёл 6-й образовательный форум для творческих старшеклассников - "Ближе к звёздам".Под кураторством взрослых дети занимаются всеми этапами проведения конкурса: подготавливают медиаконтент, связываются со СМИ и экспертами. Форум помогает школьникам-организаторам получить опыт в планировании, риск- и тайм-менеджменте. Полученные знания можно применять в организации собственных мероприятий. "Ближе к звёздам" - атмосфера безграничного творчества, где дети и взрослые работают и творят на равных, обмениваясь идеями и опытом.Фото